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بالصور.. مؤسسة ساويرس تكرم شعراء العامية فى ذكرى رحيل الشاعر أحمد فؤاد نجم

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بالصور.. مؤسسة ساويرس تكرم شعراء العامية فى ذكرى رحيل الشاعر أحمد فؤاد نجم بالصور.. مؤسسة ساويرس تكرم شعراء العامية فى ذكرى رحيل الشاعر أحمد فؤاد نجم

جانب من الاحتفال

 

المراسل- محمود عبد الحفيظ:

قامت مؤسسة ساويرس، مساء اليوم الأربعاء، بتوزيع جوائز الشاعر ‫‏أحمد فؤاد نجم‬ عن شعر العامية المصرية.

وقام المهندس نجيب ساويرس بإهداء جائزة ماليه للشاعر المهندس مصطفى إبراهيم بقيمة 50 ألف جنية على ديوان “المانيفستور” ،والشاعرة رانيا منصور،والشاعر سعيد شحاته عن ديون “النهار على نخل فبراير”، والشاعرعمرو أبو زيد عن ديون “نوفمبر شهر ملائم للموت” و الساعر هيثم دبور عن ديون “يأكلهن سبع عجاف البقر والحلم”، واستلم كل منهم جائزة بقيمة 10 آلاف جنيه.

وفاز الشاعر مصطفى إبراهيم بالجائزة الأولى  عن شعر العامية المصرية لعام 2014، كما فاز الشاعر هيثم دبور بالجائزة الثانية، عن ديوان “يأكلهن سبع عجاف”.

وحضر فى حفل تابين الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم و الذى خصص له رجل الأعمال نجيب ساويرس، جائزة لتكريم الشعراء فى ذكرى رحيله نوارة نجم بنت أحمد فؤاد نجم، والفنان عزت العلايلى، والمنتج مدحت العدل، وعدد من الفنانين .

 

 

 

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