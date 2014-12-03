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بالصور … محلب ينتهي من تفقد مشروع “الانوال” والمنتجات اليدوية بحي الكوثر‎

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بالصور … محلب ينتهي من تفقد مشروع “الانوال” والمنتجات اليدوية بحي الكوثر‎ بالصور … محلب ينتهي من تفقد مشروع “الانوال” والمنتجات اليدوية بحي الكوثر‎

 

انتهي المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ومرافقيه من تفقد مشروع “الانوال” والمنتجات اليدوية بالمنطقة الصناعية الاولي بحي الكوثر بسوهاج ، واستمع محلب لمطالب العاملين بتلك المشروع واللذين طالبوه بتوسيع اجراءات تمليك وحدات النول للعاملين بها منذ 20 سنه والسماح لهم بانشاء دور ثاني لاستيعاب اسرهم ، وطالبوا الحكومه بايجاد اليات لمساعدة العاملين بالمشروع فى تسويق منتجاتهم من خلال معارض داخلية وخارجية مع توفير المواد الخام الخاصة بتلك المنتجات الهامة ودعم تلك الصناعة لتستطيع تسويق منتجاتها خارجياً وتنافس المنتجات العالمية .

الجدير بالذكر ان المنطقة الصناعية بحي الكوثر تحتوي علي 272 وحدة نول .

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