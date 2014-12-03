الأردن والعراق يبحثان التعاون في مجال الطاقة النووية واستخداماتها السلمية

بحث رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان مع وفد عراقي من وزارة العلوم والتكنولوجيا، يزور عمان حاليا ، أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة النووية واستخداماتها السلمية.

وقدم طوقان ، خلال لقائه الوفد الذي يزور المملكة حاليا برئاسة وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا فؤاد الموسوي ، إيجازا عن المحاور الرئيسية للبرنامج النووي الأردني والتي تتضمن تطوير الموارد البشرية.

واستعرض رئيس الهيئة مشروع استخلاص وتعدين اليورانيوم ومشروع بناء محطة الطاقة النووية إضافة إلى المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب ، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لبناء القدرات والكفاءات البشرية الأردنية لدعم البرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية.

وعرض طوقان المعايير المتبعة في البرنامج النووي الأردني والتي تتركز على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة والأمان العالمية دون المساس بأي شرط من شروط السلامة والمواءمة بين خصائص الموقع واشتراطات الأمن والأمان الدولية ، التي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئات الأمان النووي ذات الخبرة في هذا المجال.

ومن جهته أكد الموسوي في تصريح له عقب اللقاء على أن الهيئة كبيت للخبرة لها دور متميز في تدريب العراقيين في مجال التطبيقات النووية في الزراعة والطب والمياه والبيئة ، داعيا إلى ضرورة استمرار التعاون الفني بين المؤسستين.

وبدوره أبدى رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الاستعداد لتفعيل التعاون في مجال الطاقة النووية من خلال توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

وأطلع الوفد العراقي على موقع المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي يجري العمل على تنفيذه حاليا ، واستمع الى محاضرة حول تقدم العمل في المشروع.

أ ش أ