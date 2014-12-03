أوباما يكشف عن خطة لدعم شباب الهنود الحمر

أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما اليوم عن خطة لتحسين اوضاع شباب الهنود الحمر والذي يعاني أكثر من الثلث من فقر شديد.

وتركز الخطة على توفير فرص تعليم افضل وتطوير المهارات وخلق فرص عمل لشباب الهنود الحمر والذين يمثلون السكان الأصليين لأمريكا.

ولم يعلن البيت الأبيض عن تكلفة الخطة الجديدة غير أنه أشار إلى أن التمويل سيعتمد على مساهمات المنظمات غير الحكومية بالاضافة إلى التمويل المتوفر بالفعل.

ويأتي الاعلان عن هذه الخطة في إطار مؤتمر الامم القبلية الذي سيعقد اليوم الأربعاء في البيت الأبيض تحت رعاية الرئيس أوباما.

يذكر أن الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى قاما قبل خمسة اشهر بزيارة المناطق التي يقيم بها الهنود الحمر بولايتي شمال وجنوب داكوتا والتي تعاني من فقر شديد ومعدلات بطالة مرتفعة تصل إلى 20 بالمائة بالأضافة إلى أن نسبة الانتحار بين شباب الهنود الحمر التي تتراوح اعمارهم ما بين 15 و24 عاما تصل الى ضعف النسبة في الولايات المتحدة.

أ ش أ