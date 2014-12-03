وزير الآثار من أسوان : استعدنا 239 قطعة أثرية من فرنسا

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار أنه تم استعادة أعدادً كبيرة من القطع الأثرية المهربة خارج مصر وسيتم استعادة قطع جديدة قريبًا وأضاف أننا نجحنا فى استعادة 239 قطعة أثرية من فرنسا .

وقال الدماطى أن هناك عمليات سرقة كبيرة وغير متوقعة تمت في أعقاب ثورة يناير، مؤكدًا أننا «نتابع الآثار التي يتم عرضها في الخارج لاستعادتها، وهناك إدارة خاصة للآثار المستردة».

> جاء ذلك على هامش أفتتاح وزير الأثار اليوم وهانزيورج هابر سفير ألمانيا بمصر واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان لمشروع ترميم وتطوير القباب الفاطميه الأثرية بمدينة أسوان وهو المشروع الذى كان ثمرة التعاون بين وزارة الاثار المصريه والمعهد الالمانى للاثار بالقاهره بتكلفة 2.2 مليون جنيه .