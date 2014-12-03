لافروف : اتفاق روسي عربي على ضرورة حل النزاعات الراهنة بالمنطقة بالطرق السلمية

صرح وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، أنه تباحث، اليوم الأربعاء، مع وزراء الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية حول مجمل القضايا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى الاتفاق على موقف موجد بين روسيا والدول العربية بشأن ضرورة الوصول لحلول سلمية في كافة الأزمات والعقبات التي تواجه المنطقة العربية على أساس احترام القرارات الدولية.

وأشار لافروف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بقاعة الصداقة بالخرطوم خلال فعاليات منتدى التعاون العربي الروسي- إلى وجود رؤية موحدة ومشتركة مع الدول العربية بشأن خلق الظروف الملائمة لتشجيع الشعوب العربية على بناء دولهم وفقا لتقاليدهم وتاريخهم المشترك.

ولفت إلى أنه تم استعراض الموضوعات المتعلقة بسوريا وليبيا وفلسطين، وقضايا المنطقة بصفة عامة حيث تم الاتفاق على ضرورة إيجاد حلول للنزاع العربي الإسرائيلي، حيث أن عدم تسوية المشكلة خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يقبل السماح للشعب الفلسطيني بأخذ حقوقه المشروعة وتأسيس دولة مستقلة تعيش في سلام مع جميع دول الجوار.

وأكد أن هناك رؤية مشتركة مع الدول العربية بشان ضرورة التوصل لحل نهائي للقضية الفلسطينية على أساس شرعية دولية وأسس مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام.

وأضاف لافروف أنه تم استعراض تنفيذ خطة العمل بين روسيا والدول العربية والتي أقرت العام الماضي من جامعة الدول العربية لمدة ثلاث سنوات، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على عقد المنتدى الثالث بموسكو العام المقبل.

أ ش أ