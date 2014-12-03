المصرية للاتصالات : تغيير أسعار الإنترنت

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم تعديل في خطط أسعار الإنترنت لتناسب كافة شرائح العملاء الحاليين والجدد ، وذلك تحت شعار “بداية جديدة للإنترنت”، بما يتضمن حصولهم على تجربة متميزة باستخدام الإنترنت بسعات أكبر أو سرعات أعلى بأسعار منخفضة.

وصرح المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بأن الشركة تضع نصب أعينها تحقيق متطلبات عملائها، وأن تعديل خطط الأسعار يأتي في إطار سعي الشركة لحصول عملائها على أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

وأضاف النوواي أن الأسعار الجديدة لخدمات الإنترنت هي انطلاقة حقيقية داخل سوق الاتصالات المصري والتي تستهدف وضع “بداية جديدة للانترنت” تواكب متطلبات العملاء واهتمامتهم المتطورة.

وأوضح أن خطة الأسعار الجديدة تتيح للعملاء الحاليين والجدد سرعات وباقات أكبر بأسعار أقل ، حيث يستطيع العملاء التمتع بباقات “طلقة” بسرعات تصل إلى 8 ميجا، وتشمل باقات “طلقة” سعات تحميلية مختلفة تبدأ بسعة تحميل4GB بـ 50 جنيها شهريا، و10GB بـ 75 جنيها شهريا، و25GB بـ 100 جنيه شهريا، و 50GB بـ 150 جنيها شهريا، و 100GB بـ 250 جنيها شهريا، و160GB بـ 350 جنيها شهريا، و250GB بـ 450 جنيها شهريا، وكذلك الحصول على الباقات غير المحدودة بسرعات 1 Mbps بـ 125 جنيها شهريا وسرعات 2 Mbps بـ 200 جنيه شهريا.

وأشار إلى أنه تم إلغاء التعاقد الجديد على سرعات Kbps 512 ،ولكن يستطيع العملاء الحاليين الاستمرار بها في حالة رغبتهم، ومن يريد الانتقال إلى السرعات الجديدة بأسعارها المخفضة فيمكنه ذلك من خلال تجديد الاشتراك على الباقة المناسبة.

أ ش أ