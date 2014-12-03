الجانب الاقتصادي قد يمنع إنتر من ضم تشيرشي

(إفي): أبدى المدير العام لإنتر ميلان الإيطالي ماركو فاسوني اهتمامه بضم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، مواطنه أليسيو تشيرشي، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي سيكون العائق الوحيد لاتمام الصفقة.

وقال فاسوني في تصريحات نشرتها جريدة (كورييري ديلو سبورت) الرياضية الإيطالية اليوم "أي نادي في حالتنا يتوجب عليه الاهتمام بالفرص الموجودة في السوق المتمثلة في لاعبين لا توجد قيود على انتقالاتهم أو لا يحظون فرصة للعب في أنديتهم، وتشيرشي تنطبق عليه هذه الحالة، إنه لاعب إيطالي ويعرف الـ(سيري آ) ومهاري".

ويعد الجانب الاقتصادي بمثابة العائق الوحيد لاتمام الصفقة حيث إن أتلتيكو أنفق 16 مليون يورو منذ ثلاثة أشهر لضم الجناح الأيمن قادما من تورينو الإيطالي.

وحول هذا الأمر قال المسئول "هذا النقطة قد تصعب انتقال تشيرشي لصفوفنا، أتحدث هنا عن المعايير الاقتصادية، ولكننا حتى الآن لم نتحدث مع أتلتيكو".