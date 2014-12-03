دي ماريا قد يغيب عن مواجهة ساوثامبتون

(إفي): أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي لويس فان جال اليوم أن الاصابة التي تعرض لها لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا السبت الماضي ليست خطيرة ولكنها في نفس الوقت قد تحرمه من مواجهة ساوثامبتون يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ15 من الـ"بريميير".

وقال المدرب في تصريحات لموقع النادي الإنجليزي "لا يمكنك أن تعرف ما الذي قد يحدث.. الاصابة ليست خطيرة ولكن على الرغم من هذا لا أعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة ساوثامبتون".

يشار إلى أن دي ماريا، أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الإنجليزي، تعرض للاصابة في الدقيقة الـ13 في مباراة هال سيتي التي فاز بها مان يونايتد بثلاثية نظيفة ليتم استبداله.

وكان مانشستر يونايتد فاز أمس الثلاثاء في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ستوك سيتي بهدفين لواحد، وذلك في رابع انتصار يحققه على التوالي.

ويرى فان جال على الرغم من حصد النقاط الثلاثة أن هذه "لم تكن أفضل مبارايات الفريق"، حيث أضاف "لم نلعب بقوة في الشوط الأول أو نحافظ على تمركزنا في الملعب، لم أكن سعيدا، وأخبرت اللاعبين بهذا الأمر بين الشوطين".

وتابع المدرب "خلال الشوط الثاني تحسن الأداء، خلقنا قدرا أكبر من الفرص، ولكن في المستقبل علينا أن نكون حاسمين أمام المرمى بصورة أكبر لكي لا نعاني كثيرا".

وردا على سؤال بخصوص اصابة قائد الفريق وين روني الذي غاب عن مباراة الأمس أوضح المدرب الهولندي إنها "ليست خطيرة"، ولكنه أوضح في نفس الوقت "ضرورة الانتظار".