الكوستاريكي نافاس يحصل على الجنسية الإسبانية

(إفي): نال اللاعب الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد، اليوم الجنسية الإسبانية، بحسب ما أعلنه النادي الملكي على موقعه الالكتروني.

وأوضح النادي في بيان اليوم أن نافاس أدى قسم الولاء للملك وطاعة الدستور.

وصرح نافاس، حارس ليفانتي السابق، "هذا يوم شديد الأهمية بالنسبة لي على الصعيدين الشخصي والاحترافي، كنت أحلم بهذا اليوم منذ انتقالي للعب في إسبانيا، وأشعر بالفخر لتحقيقي هذا الحلم وأنا أرتدي قميص الريال".

وولد نافاس في الـ15 من ديسمبر 1986 في سان إيسيدرو بكوستاريكا، ووصل الى إسبانيا في صيف 2010 للتوقيع مع فريق ألباسيتي بالدرجة الثانية.

وانضم نافاس الى ليفاتي في العام التالي، ليدافع عن عرينه لثلاثة مواسم، قبل أن ينتقل لريال مدريد عقب تألقه مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014.