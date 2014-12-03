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فيليب لام: لن أعود قريبا

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فيليب لام: لن أعود قريبا فيليب لام: لن أعود قريبا

(إفي): قال قائد بايرن ميونخ الألماني فيليب لام إنه لن يتسرع في مسألة عودته للملاعب بعد الاصابة التي تعرض لها منتصف الشهر الماضي في التدريبات بكسر في الكاحل.

وقال لام في تصريحات نشرتها اليوم جريدة (بيلد) الألمانية "لن أعود للملاعب قريبا في يناير بكل تأكيد، ربما في فبراير أو حتى مارس".

وأضاف اللاعب "سأكون في كامل مستواي عند عودتي، أهم شيء هو شفاء العظام بصورة كاملة، أعرف بناء على خبراتي السابقة إنه لا يجب علي التسرع".

وأكمل لام "لحسن الحظ لا يوجد أي ضغوط تقع علي، حيث إنه لا يوجد مونديال أو كأس أمم أوروبية في الأفق"، مع العلم بأن اللاعب أعلن قرار اعتزاله دوليا عقب التتويج مع الـ"مانشافت" بكأس العالم في يوليو.

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