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مدافع روما قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب جراحة بالمخ

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مدافع روما قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب جراحة بالمخ مدافع روما قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب جراحة بالمخ

(إفي): خضع اللاعب البرازيلي ليوناردو كاستان مدافع فريق روما الإيطالي اليوم لجراحة بالمخ لإزالة ورم من داخل الرأس.

استغرقت الجراحة نحو ثلاث ساعات وأشرف على إجرائها الطبيب جوليو مايرا بالعاصمة الإيطالية.

وسيظل كاستان (28 عاما) بوحدة العناية المركزة لمدة 24 ساعة عقب العملية، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

يذكر أن اللاعب البرازيلي انضم لفريق "الذئاب" في 2012 قادما من كورينثيانز، وكان يعول عليه المدرب الفرنسي رودي جارسيا هذا الموسم لتعويض المدافع المغربي المهدي بن عطية المنتقل في الصيف الى بايرن ميونخ الألماني.

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