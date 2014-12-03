هل يتحقق حلم لوكاس سيلفا بالانتقال لريال مدريد؟

(إفي): قال لاعب وسط كروزيرو البرازيلي لوكاس سيلفا اليوم إن الانتقال لريال مدريد الإسباني سيكون بمثابة "حلم".

واعترف سيلفا بأن النادي الإسباني سأل وكيله عن فرص التعاقد معه ولكنه أشار في نفس الوقت إلى عدم تلقيه أي عرض حتى الآن.

وأوضح لوكاس سيلفا (21 عاما) في تصريحات لقناة (سبورتي في) أنه لا يعرف ماهية عرض ريال مدريد وهل يسعى للتعاقد معه الموسم الجاري خلال موسم الانتقالات الشتوية، أم في الصيف.

وصرح اللاعب "لا أعرف اذا ما كانوا يرغبون في انتقالي في نصف الموسم أو نهايته، ولا أعرف اذا ما كنت سأشارك في كأس ليبرتادوريس أم لا، حتى الآن لا أعرف ما الذي سيحدث".

وأشار إلى أن كل الاحتمالات "مفتوحة"، معتبرا أنه اذا ما كللت المفاوضات بالنجاح فإن الأمر سيكون أشبه بـ"الحلم".

يذكر أن لوكاس سيلفا اختير كأفضل لاعب وسط مدافع في الدوري البرازيلي الذي سينتهي الأسبوع المقبل وضمن كروزيرو التتويج بلقبه.