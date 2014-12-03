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بالصور.. “أنا أولى بحلاوتها”: كن هادئًا واكتشف مصر

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بالصور.. “أنا أولى بحلاوتها”: كن هادئًا واكتشف مصر بالصور.. “أنا أولى بحلاوتها”: كن هادئًا واكتشف مصر

كتبت- مارينا ميلاد:

يأتى إليها السياح من جميع أنحاء العالم فى حين أن مواطنيها لم يعرفونها، هذا السبب وراء تأسيس مجموعة من الشباب مبادرة لزيارة الأماكن المغمورة فى خاصة الأثرية منها، مطلقين عليها “أنا أولى بحلاوتها”.

أحمد زكريا، مؤسس المبادرة، خريج كلية الهندسة، يقول:”المبادرة تأسست منذ عام، والهدف منها هو تنظيم جولات للأماكن الغير معروفة فى مصر، لتوعية الناس بهذه الأماكن وتاريخها، إلى جانب تنشيط قطاع السياحة الداخلية، الذى يعمل به أكثر من 4 مليون مواطن.”

ويضيف زكريا لـ”أونا”:”جاءت الفكرة من وجودنا فى كامب بالقرية التعليمية فى 6 أكتوبر، وكان كل فريق من محافظة مختلفة، والمفترض أنه يقوم بعرض ثقافة محافظته وأهم الأماكن الموجودة فيها، وجدنا أن الناس مش عارفة حاجة عن محافظتهم و لا عن ثقافتها، والسبب الثانى هو الفكرة الموجودة عند أغلب الناس وهى فكرة السفر برا مصر، وهما أصلا مسافروش جواها، ولا راحوا أغلب الاماكن الموجودة هنا؛ فقررنا نوريهم مصر بهدف التوعية و الثقافة و الترفيه كمان.”
> يشير زكريأ إلى أن بداية جولات “أنا أولى بحلاوتها” كانت داخل القاهرة؛ فذهبت إلى الهرم و القلعة و مجمع الاديان و شارع المعز و قصر المنسترلى و متاحف قصر عابدين و أم كلثوم، ثم انتقلت خارج القاهرة، حيث العين السخنة و رأس سدر، وسيناء (دير سانت كاترين و جبل موسي)، إضافة إلى الواحات و الأقصر وأسوان.

فريق المبادرة يتكون من 17 فرد يتم تقسيمهم إلى عدة لجان، هكذا يوضح زكريا:” هناك لجان خاصة بسوشيال ميديا، وهى المسئولة عن صفحات المبادرة على مواقع التواصل الإجتماعى، ولجنة الإرشاد السياحى، ولجنة العلاقات العامة، المسئولة عن تنظيم الجولات و التنسيق مع إدارات الأماكن التى يتم الذهاب إليها، ولجنة الملتيميديا المسئولة عن تصوير تلك الأماكن و المشاركين.

فى ساحات قصر الأمير طاز بمنطقة الخليفة، قررت المبادرة أن تذهب هذه المرة، لتعريف المشاركين بالجولة بهذا القصر، كونه غير معروف بالنسبة للكثيرون، ودفع الطراز الأثرى لذلك القصر المتواجدين على إلتقاط أكبر قدر من الصور، والتى يقول عنها أحمد هشام، المسئول عن لجنة الملتيميديا:” بتبقى أهم حاجة بالنسبة للناس اللى بيشاركوا فى الجولات هو التقاط الصور التذكارية، واللجنة بتوفر مصورين محترفين، والصور بتنشر على الصفحة الخاصة بالمبادرة، لتوثيق كل جولة.”

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