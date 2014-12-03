“شكرى”: التحضير لزيارة الرئيس الروسي لمصر العام المقبل

صرح وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات المصرية الروسية وثيقة ومتميزة عبر التاريخ، مشيراً إلى أنه يتم حاليا التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر خلال العام المقبل.

وقال شكري في تصريحات صحفية اليوم على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الروسي أن العلاقات العربية الروسية تاريخية ومتميزة، مشيرا إلى أن مشاركته في المنتدى تعد فرصة مهمة للتواصل مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للتباحث حول الأوضاع الدولية والإقليمية والتوصل إلى مواقف موحدة تجاهها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن روسيا تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى انه من الأهمية العمل على دعم تلك العلاقات، وأن نحقق التواصل الوثيق المطلوب مع روسيا.

أ ش أ