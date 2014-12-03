أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“شكرى”: التحضير لزيارة الرئيس الروسي لمصر العام المقبل

Google+ Print
“شكرى”: التحضير لزيارة الرئيس الروسي لمصر العام المقبل “شكرى”: التحضير لزيارة الرئيس الروسي لمصر العام المقبل

سامح شكرى

صرح  وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات المصرية الروسية وثيقة ومتميزة عبر التاريخ، مشيراً إلى أنه يتم حاليا التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر خلال العام المقبل.

وقال شكري في تصريحات صحفية اليوم على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الروسي أن العلاقات العربية الروسية تاريخية ومتميزة، مشيرا إلى أن مشاركته في المنتدى تعد فرصة مهمة للتواصل مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للتباحث حول الأوضاع الدولية والإقليمية والتوصل إلى مواقف موحدة تجاهها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن روسيا تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى انه من الأهمية العمل على دعم تلك العلاقات، وأن نحقق التواصل الوثيق المطلوب مع روسيا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا