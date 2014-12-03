المصرية للاتصالات: تغيير أسعار الإنترنت لتناسب كل شرائح العملاء

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الأربعاء، تعديل في خطط أسعار الإنترنت لتناسب كافة شرائح العملاء الحاليين والجدد، تحت شعار «بداية جديدة للإنترنت»، بما يتضمن حصولهم علي تجربة متميزة باستخدام الإنترنت بسرعات أعلى بأسعار منخفضة.

وقال المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الشركة تضع نصب أعينها تحقيق متطلبات عملائها، لافتا إلي أن تعديل خطط الأسعار يأتي في إطار سعي الشركة لحصول عملائها على أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

وأضاف «النوواي»، أن الأسعار الجديدة لخدمات الإنترنت انطلاقة حقيقية داخل سوق الاتصالات المصري، وتستهدف وضع بداية جديدة للانترنت، تواكب متطلبات العملاء واهتمامتهم المتطورة،

وأوضح، أن خطة الأسعار الجديدة تتيح للعملاء الحاليين والجدد سرعات وباقات أكبر بأسعار أقل، حيث يستطيع العملاء التمتع بباقات «طلقة» بسرعات تصل إلى 8 ميجا، وتشمل باقات طلقة سعات تحميلية مختلفة تبدأ بسعة تحميل4GB بـ 50 جنيها شهريا، و10GB بـ 75 جنيها شهريا، و25GB بـ 100 جنيه شهريا، و 50GB بـ 150 جنيها شهريا، و 100GB بـ 250 جنيها شهريا، و160GB بـ 350 جنيها شهريا، و250GB بـ 450 جنيها شهريا، وكذلك الحصول على الباقات غير المحدودة بسرعات 1 Mbps بـ 125 جنيها شهريا وسرعات 2 Mbps بـ 200 جنيه شهريا.

وأشار، إلي إلغاء التعاقد الجديد علي سرعات Kbps 512 ، لافتا إلي أن العملاء الحاليين يستطيعون الاستمرار بها حال رغبتهم، ومن يريد الانتقال إلى السرعات الجديدة بأسعارها المخفضة فيمكنه ذلك من خلال تجديد الاشتراك على الباقة المناسبة.