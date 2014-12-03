أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
وفد من الطيران المدني يزور توجو لإعداد دراسة خط طيران بين البلدين -
وزير الداخلية يغادر إلى تونس لحضور مجلس وزراء الداخلية العرب -
الأزهر يدين الهجوم على إدلب.. ويطالب بحل عاجل للأزمة السورية -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا -
مساء dmc - مجدي طلبة: 99% من "فرملة" اقتصادنا بسبب مشكلات داخلية وحجم صادراتنا منخفض جدا -
جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

المصرية للاتصالات: تغيير أسعار الإنترنت لتناسب كل شرائح العملاء

  • مصر
  • 9
Google+ Print

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الأربعاء، تعديل في خطط الإنترنت لتناسب كافة شرائح العملاء الحاليين والجدد، تحت شعار «بداية جديدة للإنترنت»، بما يتضمن حصولهم علي تجربة متميزة باستخدام الإنترنت بسرعات أعلى بأسعار منخفضة.

وقال المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الشركة تضع نصب أعينها تحقيق متطلبات عملائها، لافتا إلي أن تعديل خطط الأسعار يأتي في إطار سعي الشركة لحصول عملائها على أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

وأضاف «النوواي»، أن الأسعار الجديدة لخدمات الإنترنت انطلاقة حقيقية داخل سوق الاتصالات المصري، وتستهدف وضع بداية جديدة للانترنت، تواكب متطلبات العملاء واهتمامتهم المتطورة،

وأوضح، أن خطة الأسعار الجديدة تتيح للعملاء الحاليين والجدد سرعات وباقات أكبر بأسعار أقل، حيث يستطيع العملاء التمتع بباقات «طلقة» بسرعات تصل إلى 8 ميجا، وتشمل باقات طلقة سعات تحميلية مختلفة تبدأ بسعة تحميل4GB بـ 50 جنيها شهريا، و10GB بـ 75 جنيها شهريا، و25GB بـ 100 جنيه شهريا، و 50GB بـ 150 جنيها شهريا، و 100GB بـ 250 جنيها شهريا، و160GB بـ 350 جنيها شهريا، و250GB بـ 450 جنيها شهريا، وكذلك الحصول على الباقات غير المحدودة بسرعات 1 Mbps بـ 125 جنيها شهريا وسرعات 2 Mbps بـ 200 جنيه شهريا.

وأشار، إلي إلغاء التعاقد الجديد علي سرعات Kbps 512 ، لافتا إلي أن العملاء الحاليين يستطيعون الاستمرار بها حال رغبتهم، ومن يريد الانتقال إلى السرعات الجديدة بأسعارها المخفضة فيمكنه ذلك من خلال تجديد الاشتراك على الباقة المناسبة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط

طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة