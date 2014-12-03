الأهلي يرسل اعتذارا لسيوي والسفارة الإيفوارية بعد خطأ التذاكر

قام الأهلي بإرسال اعتذارا رسميا لنادي سيوي سبورت الإيفواري وكذلك سفارة كوت ديفوار بالقاهرة بعد خطأ تذاكر نهائي الكونفدرالية.

وقام الأهلي بطبع عدد كبير من التذاكر لمباراة نهائي الكونفدرالية وبها خطأ مطبعي إذ أشار لنادي سيوي وأنه كونجوليا وليس إيفواريا.

وقام الأهلي من خلال محمود علام مدير عام النادي بإرسال خطابين رسميين لكل من رئيس نادي سيوي سبورت والسفير الإيفواري في مصر بهم اعتذار رسمي على الخطأ المطبعي.

ويلتقي الأهلي يوم السبت المقبل مع سيوي سبورت في إياب نهائي الكونفدرالية ويحتاج للفوز 1-0 على الأقل.