عبد ربه : لا يمكن الوصول إلى حل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أنه لا يمكن الوصول إلى حل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مضيفا “هذا طريق جربناه مرة ومرتين ومائة مرة وفشل فشلا ذريعا”.

وقال عبد ربه في تصريحات خاصة نقلتها شبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم ”لا يمكن الوصول إلى حل عن طريق مفاوضات مباشرة بيننا وبين الإسرائيليين”، لافتا إلى أن هذه المفاوضات ستكون خديعة كبرى ومحاولة لكسب الوقت وتحت غطائها ستجري كل الجرائم كما فعل الإسرائيليون في الماضي، وفي مقدمتها جريمة تهويد القدس وتوسيع نطاق الاستيطان.

> ورفض ما اسماه بـ “المحاولات الهادفة” إلى تغيير نص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال.

وأوضح أن محاولة إحلال موضوع إنهاء المفاوضات بديلا عن إنهاء الاحتلال في مشروع القرار هذه سوف تدخلنا في دوامة جديدة,متسائلا في الوقت ذاته ” من المستعد فلسطينيا بالذهاب إلى مفاوضات لا ضمانة دولية كافية لها، ولا إشراف دولي، ولا مؤتمر دولي حقيقي وفعال مصاحب لها ولا وقف للاستيطان”.

وأشار إلى أن هناك مشاورات مستمرة مع الجانب الفرنسي، والجانب الفرنسي نفسه يقوم بمشاورات مع دول رئيسية في أوروبا ومع أطراف دولية أخرى.

أ ش أ