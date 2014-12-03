أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عبد ربه : لا يمكن الوصول إلى حل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

Google+ Print
عبد ربه : لا يمكن الوصول إلى حل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل عبد ربه : لا يمكن الوصول إلى حل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

ياسر عبدربه

صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  ياسر عبد ربه أنه لا يمكن الوصول إلى حل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مضيفا “هذا طريق جربناه مرة ومرتين ومائة مرة وفشل فشلا ذريعا”.

وقال عبد ربه  في تصريحات خاصة نقلتها سكاي نيوز اليوم  ”لا يمكن الوصول إلى حل عن طريق مفاوضات مباشرة بيننا وبين الإسرائيليين”، لافتا إلى أن هذه المفاوضات ستكون خديعة كبرى ومحاولة لكسب الوقت وتحت غطائها ستجري كل الجرائم كما فعل الإسرائيليون في الماضي، وفي مقدمتها جريمة تهويد القدس وتوسيع نطاق الاستيطان.
> ورفض ما اسماه بـ “المحاولات الهادفة” إلى تغيير نص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال.

وأوضح أن محاولة إحلال موضوع إنهاء المفاوضات بديلا عن إنهاء الاحتلال في مشروع القرار هذه سوف تدخلنا في دوامة جديدة,متسائلا في الوقت ذاته ” من المستعد فلسطينيا بالذهاب إلى مفاوضات لا ضمانة دولية كافية لها، ولا إشراف دولي، ولا مؤتمر دولي حقيقي وفعال مصاحب لها ولا وقف للاستيطان”.

وأشار إلى أن هناك مشاورات مستمرة مع الجانب الفرنسي، والجانب الفرنسي نفسه يقوم بمشاورات مع دول رئيسية في أوروبا ومع أطراف دولية أخرى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل