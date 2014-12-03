بوفون: رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية بعد أدائه الاستثنائي

مدريد، (إفي): يعتقد حارس مرمى المنتخب الإيطالي وفريق يوفنتوس جانلويجي بوفون، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2014 "لأنه قدم أداء استثنائيا خلال العامين الأخيرين ويستحق هذا التقدير"، بينما أكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي "ما زال اللاعب الأفضل على الإطلاق".

وأعرب بوفون عن رأيه هذا خلال حوارا أجراه مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث قال: "لكي يتمكن حارس مرمى من الحصول على الجائزة يجب أن يحدث أمرا استثنائيا"، علما بأن جائزة الكرة الذهبية لم يفز بها سوى حارس مرمى واحد هو السوفييتي ليف ياشين عام 1963.

وأشار بوفون إلى أن هذه الجائزة، التي يمنحها الفيفا ومجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية، يجب ان تعترف أيضا بالمسيرة الكروية للاعبين.

وأكد: "من المحتمل أن يفوز رونالدو، لأنه حتى لو لم يكن قد فاز ببطولة دوري الأبطال (مع فريقه ريال مدريد الإسباني)، فينبغي أن نعطي الجائزة للأفضل على الساحة الآن، فبجانب مشواره الرائع وحفاظه على مستوى عالي، قدم البرتغالي أشياء استثنائية خلال آخر عامين، ويستحق التقدير".

وأشار حارس مرمى يوفينتوس الي أن ميسي مهاجم برشلونة، "مازال الأفضل على الإطلاق، فعندما يكون في أفضل حالاته يتحول إلى "لاعب من طراز رفيع"، مبينا أنه على الرغم من تقارب مستوى كريستيانو وميسي للغاية إلا أنه يمكن لأي عامل صغير أن يؤثر "فأي تراجع بسيط في مستوى أحدهما يجعل الآخر يبرز".

وأضاف بوفون أن رونالدو لاعبا محترفا ولديه قدرة عظيمة على اتخاذ القرارات والعمل على تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يحققون النجاح عن طريق العمل والتضحية يجب أن يحصلوا على الجوائز.

وردا على سؤاله حول المعايير التي يجب أن يتم على أساسها اختيار الفائز، قال بوفون: "إذا لم يكن الأمر يتعلق بشيء مفاجئ للغاية" فيجب أن يتم الأخذ في الاعتبار بتاريخ اللاعب ومشواره الكروي.

كما تحدث بوفون (36 عاما) عن قلة أسماء اللاعبين الإيطاليين بين المرشحين للجائزة وقال: "عدم وجود لاعبين إيطاليين يجعلنا نفهم جزءا من اللحظة التاريخية التي تمر بها كرة القدم الإيطالية ومدى التدهور في الأداء الفني والفردي للاعبينا، لكن الرياضة- كما هو الحال بالنسبة لكل أوجه الحياة- تمر بمراحل، وربما تكون هذه إحدى أضعف نقاط هذه المرحلة".