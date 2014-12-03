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حملة عالمية لتوفير الغذاء لأكثر من مليون لاجئ سوري

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حملة عالمية لتوفير الغذاء لأكثر من مليون لاجئ سوري حملة عالمية لتوفير الغذاء لأكثر من مليون لاجئ سوري

أرشيفية

أعلن برنامج الغذاء العالمي في مدينة جنيف السويسرية عن بدء حملة عالمية تبدأ اليوم  ولمدة 72 ساعة لتوفير تمويل يصل إلى حوالي 64 مليون دولار من أجل معاودة توزيع القسائم “الكوبونات” الغذائية سابقة الدفع على اللاجئين السوريين وذلك بعد أن اضطر البرنامج لتعليق مساعداته الغذائية المقدمة لهم بسبب نقص التمويل.

الحملة العالمية لبرنامج الغذاء حثت المواطنين في مختلف أنحاء العالم ممن يستطيعون المساهمة بالتبرع بدولار أمريكي واحد، وذكر البرنامج في حملته أن دولارًا واحدًا من 64 مليون شخص حول العالم سيمثل شريان الحياة بالنسبة لهؤلاء اللاجئين السوريين ويمكن أن يُحدث فرقا خاصة أنه إذا توفر التمويل المطلوب فسوف يبدأ توزيع القسائم الغذائية لشهر ديسمبر فورًا.

أ ش أ

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