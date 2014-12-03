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بعثة الأمم المتحدة تجمع أطراف الأزمة الليبية فى جلسة للحوار الثلاثاء المقبل

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بعثة الأمم المتحدة تجمع أطراف الأزمة الليبية فى جلسة للحوار الثلاثاء المقبل بعثة الأمم المتحدة تجمع أطراف الأزمة الليبية فى جلسة للحوار الثلاثاء المقبل

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة اطراف النزاع الليبية إلى جولة جديدة من الحوار السياسي يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر .

وكانت البعثة قد كثفت جهودها لمحاولة التوصل لسبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا من خلال الحوار.

كما كشفت عن هناك اتفاق بين الأطراف الفاعلة الليبية المختلفة على أن السبيل الوحيد للمضي قدماً ،هو عبر حوار سياسي شامل يعالج الأزمة ،ووقف الاقتتال، وانهاء معاناة المدنيين، وضمان عودة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية إلى مسارها ،والمحافظة على سيادة وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.

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