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إصابة جديدة تضرب الأهلي .. رحيل مهدد بالغياب عن الكونفدرالية

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إصابة جديدة تضرب الأهلي .. رحيل مهدد بالغياب عن الكونفدرالية إصابة جديدة تضرب الأهلي .. رحيل مهدد بالغياب عن الكونفدرالية

تتواصل معاناة الجهاز الفني للأهلي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، وذلك بعد إصابة صبري رحيل الظهير الأيسر بشد في العضلة الخلفية.

ويعاني الأهلي من نقصان في عدد اللاعبين المقيدين إفريقيا، إذ يدخل المباراة قبل إصابة رحيل بـ16 لاعبا فقط.

طالع || قائمة الأهلي من 16 لاعبا في نهائي الكونفدرالية

ويفقد الأهلي عدد كبير للاعبيه المقيدين للإصابات، بجانب إيقاف محمود تريزيجيه جناح الفريق لحصوله على إنذارين.

ونقل مراسل FilGoal.com أن رحيل لم يشارك في تدريب الأهلي يوم الأربعاء، ويخضع لاختبار طبي يوم الخميس لتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام سيوي سبورت السبت.

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ويلعب الأهلي مع سيوي سبورت في إياب نهائي كأس الكونفدرالية بعد خسارته 2-1 في الذهاب، يوم السبت المقبل.

وفي سياق متصل، لم يشارك حسام غالي وشريف عبد الفضيل في التقسيمة التي أقيمت، وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية، ولكنهما جاهزان للمباراة.

وفي حالة إصابة رحيل سيتعين على خوان جاريدو المدير الفني البحث عن بديل في الجبهة اليسرى، وقد يستعين بشريف عبد الفضيل الذي شارك في جزء من لقاء الذهاب بهذا المركز.

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وأصيب مسعد عوض بكدمة في القدم بعد تدخل من لؤي وائل في التدريبات، ولكن حارس الأهلي البديل جاهزا للمباراة.

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