صفاء مغربي.. أرادت الشهرة فانقلب السحر على الساحر

كتب: مصطفى رضا

للشهرة ألف طريقة وطريقة، ولكن أي طريقة هى التى تكون الأفضل والأكثر احتراما ونجاحا، ربما تكون عالما فتصبح مشهورا، وربما تكون معارضا فتصبح مشهورا، وربما تكون مجرما فتصبح مشهورا، وربما تكون فنانا أو لاعب كره قدم أو إعلاميا فتصبح مشهورا أيضا.

الشهرة حلم الكثيرين، وعندما يصل البعض إلى أبوابها يأمل فى الكثير والكثير منها، وإذا شعر صاحب هذا الحلم أن يضيع حلمه فيقوم بعمل المستحيل كى يحافظ ويزيد من شهرته، فيلجأ إلى افتعال قضية له أو أزمه فتقوم وسائل الإعلام بنشرها ومن هنا يتردد اسمها فتحافظ على شهرتها.

> هذا ما لجأت إليه فنانة لا يعلم الكثيرون شكلها وربما اسمها أيضاً، لقله أعمالها الفنية، وعدم احترافيتها ، ولهذا لجأت صفاء مغربي إلى ان تشعل مواقع الإنترنت والصحف بخبر وفاتها الخيالي، حيث أن صفاء كانت قبل يومين سقطت على خشبة المسرح وهى تستعد للبروفات النهاية لمسرحية” باب الفتوح” التى تشارك فيها علي خشبة مسرح السلام ، وعلى الفور إنتقلت مغربي إلى المستشفى لكي تقوم بإجراء بعض الفحوصات والكشف الطبي، ولكن لم يهتم أحد من الصحف بهذا الخبر، فسرعان ماتغضب الفنانة المغمورة، وتفكر فى حيلة هى وزوجها المخرج الكبير الذى بدأ مع زوجته أول عمل درامي خيالي من إخراجه تحت إسم ” الموت الموقت الجالب للشهرة”، فنجد الهواتف تتصل بنا لكي تبغلنا خبر موت الفنانه إثر آزمة قلبية، عن عمر يناهز 27 عاماً.

> وبعد قليل سرعان ما إنتشر خبر وفاة والدتها التى أشيع أنها توفت إثر الصدمة بعد خبر وفاة بنتها، ثم قام أصدقاء المدعية والمروجة لوفاتها من أجل الشهرة بالبحث عنها فى عدد كبير من المستشفيات والذهاب إلى بيت والدتها القديم بشبرا والذى قال حارس العقار ان والدتها قامت بالرحيل منذ أعوام مضت، وبعد ذلك ذهبوا إلى العنوان الذى أعطاه لهم البواب ليجدوا أول مفآجاة، والدة صفاء التى توفت إثر الصدمة هى من تفتح الباب، ثم يسألونها عن نجلتها التى توفت أيضا فتقول الأم : لم أعلم عن خبر وفاتها أى شئ، لنكتشف المفآجآة الآخري وهي أن كل ماحدث هذا كان فيلما من أجل الشهرة!!

وقام عدد من الفنانين أصدقاء “مغربي” بسرد القصة الحقيقية لخبر وفاتها، حيث أوضحت الفنانة جيهان قمري والفنانة أميرة هاني والفنانة منة جلال، أن بداية قصة الوفاة جاءت عندما اتصل فنان شاب يدعى أحمد الجوهري بصفاء، وردت عليه أختها “رحمة” وهي منهارة وقالت له صفاء توفيت منذ دقائق إثر أزمة قلبية، وأنهم لا يعرفون أين مكان الجثة، فقام أحمد الجوهري بنشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه أبلغ نقابة المهن التمثيلية والتي نفت معرفتها بالخبر.

معرفة الحقيقة

بعد إغلاق هاتفه لساعات طويلة وعدم ظهوره على موقع التواصل الاجتماعي لكي يعلن عن مكانه أو مكان زوجته المتوفاة ، ظهر المخرج يوسف شرف الدين على موقع فيس بوك معلنا بيانا غريب اللهجة والأسلوب ليؤكد أن زوجته على قيد الحياة وأنها متعبة، وأنه سيقاضي كل من أشاع خبر وفاتها، ودلل على أنه لم يتمكن من الرد على الهاتف لكونه “بيفصل شحن كل شوية”.

وعقب انكشاف الشائعة الدنيئة قام عدد من مستخدي الفيس بوك وأصدقاء مغربي وبعض الصحف بمهاجمتها ، ليأتى من جديد زوجها المخرج لكي ينشر على صفحته أيضا صوراً من إيصالات مستشفى “دار الفؤاد” لينفي أنه وزوجته أشائعا هذا الخبر وأنهما بريئان من هذا!!

غضب أصدقائها

> بعد أن خفقت أرواحهم خوفا على صديقتهم وبحثوا عنها فى كل مكان، أكتشوفا حقيقة شائعتها لكي يحزنوا على فعلتها الدنيئة وعلقت الفنانة منه جلال على صفحتها قائلة:

> “انا لما كلمت صفاء مغربى اكتر من 30 مرة مردتش عليا وبعدين ردت اختها مفهمتش منها حاجة غير عياط وهستريا وبعدين اتفقلت السكة قعدت اتكلم كتير مردتش عليه وبعدين لقيت رقم صفاء بيطلبنى رديت لقيت اختها قالتلى اختى ماتت قلتلها طب انتو فين قالتلى احنا خرجناها من المستشفى على بيت ماما وأنا فى حى الاشجار وبعدين قلتها طب اهدى عشان افهم قلتها طب نجيلك فين قالتلى احنا فى البيت و بعدين كلمت احمد الهوارى الصحفى قولتله صفاء ماتت قالى اه اختها طلبته وقالتله صفاء ماتت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى حصلنا النهاردة واللى بدأ يأكدلنا الخبر انها ماتت كل الناس وقفل تليفون الأستاذ يوسف شرف الدين وتليفون صفاء بدأنا نشك فرحنا على بيت والدة صفاء اللى فى شبرا قال البواب ان مامتها عزلت من خمس سنين وكتر خير منة بدر تيسر هى اللى وديتنا وبعدين عرفنا ان فى موضوع راحت ناس عند بيت مامتها فتحت الباب مامتها والناس لاقيت مامتها كويسة وقالت دانا تعبت شوية و سالو عن صفاء مامتها ردت وقالت بنتى لو كاتت ماتت كنت عرفت وراحت جيهان قمرى لفت مستشفيات مصر مالقيتش حد باسم صفاء مغربى فعرفنا ان فى لعبة ادينى حكيت القصة وصورتلكو المكالمة احكمو انتو وهايدى سليم و منة بدر كنا مع بعض فى كل خطوة …… الحكم عندكو”

> فيما أرسلت صديقتها الآخري الفنانة هايدي سليم رسالة الي شرف الدين وزوجته قائلة لو كنتم على حق فاتمنى أن تفك حظري الذى قاموا بعمله لها عبر موقع التواصل “فيس بوك” لكي لا تستطيع الرد وقالت على صفحتها” إلى المخرج يوسف شرف الدين وزوجتة صفاء المغربي الممثلة الكاذبة الداعية بالموت من اجل الشهرة أذا فعﻵ أنتم علي ثواب فاياريت فك البلوك انت ومراتك لكي أستطيع الرد عليكم بدل متقولي عيب اﻻفضل يا استاذ يا كبير تعليم زوجتك العيب انا كبيرة قوي واعرف العيب وانت اكتر واحد عارف مين هايدي سليم ﻻنك اول مخرج اشتغلت معاه من 15 سنة وعشان انا ست جدعة وبنت بلد ومتربية علي طبليت ابويا نزلت المستشفيات ولفات علي رجلي اطمن عليك وعلي المرحومة لما تحب تتكلم عليا يبقئ الكلام واضح وموجه لي سلام.

غضب الصحافة

> بعد كل ما حدث لابد وأن تقوم الصحافة برد أيضا فقرر عدد من الصحف والمواقع الإخبارية منع نشر اسم “صفاء مغربي” مرة أخرى، بعد أن تأكدوا من كونها هي التي أشاعت الخبر من أجل صنع بعض الشهرة لها.