ONA تنفرد بالفيديو .. التربية والتعليم تُدرس “دليل أمريكي” يعتبر حلايب وشلاتين سودانية

كتب | محمود عمر

تنفرد وكالة أنباء ” أونا “، برصد وزارة التربية والتعليم أثناء قيامها بتوزيع برنامج تحسين مهارات القرءاة والكتابة لتلاميذ الصفوف العليا بمرحلة التعليم الأساسى.

ويعد هذا البرنامج، منحة مقدمة من الشعب الأمريكى، ضمن برنامج القراءة يتم تطبيقه على كافة طلاب المدارس الابتدائية بالصفوف الثلاث الأولى بالجمهورية، يحتوى على خريطة تضع منطقة حلايب وشلاتين فى دولة السودان بدلاً من وضعها فى جمهورية مصر العربية .

وقال أحمد شكرى عثمان معلم أول بإدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم تخصص دراسات اجتماعية، إن موضوع كتاب القراءة فى الصفوف الثلاث الأولى الأبتدائية، فوجئنا به فى الفيوم وتم اكتشاف الكتاب يوم الأربعاء الماضى 26 نوفمبر، مؤكدًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا وهو فى متابعة داخل مدرسة أبو شنب الابتدائية التابعة لإدارة إبشواى التعليمية وتعتبر من المناطق المترامية ،حول هذا الدليل ، وفوجئت بأن الدليل وتحديدًا فى الصفحة رقم 11 يحتوى على خريطة الوطن العربى ووجدت منطقة حلايب وشلاتين المصرية داخل حدود السودان على عكس الحقيقة.

وأشار “شكرى”، فى تصريحات لوكالة “اونا”، إلى أن الخريطة عند حدود مصر مع السودان تم إقامة زاوية منفرجة مع العلم أن كتاب أطلس والكتب التى درسناها ندرس أن هذا خط مستقيم حتى حدود ساحل البحر الأحمر ولما فوجئت بالدليل تلقائيا وكوطنى أعرف حدود وطنى تماما وخاصة أننى مدرس دراسات اجتماعية، وطلبت من مدير المدرسة إيقاف توزيع الدليل ، وتواصلت مع مدير إدارة إبشواى وتجاوب مع الموقف وقرر وقف توزيع الدليل لأنه مخالف لحدود مصر.

وأوضح “شكرى”،أن هناك تعمد فى نشر الخريطة فى الكتاب لأنها جاءت فى حرف الباء على أساس أن هذا هو الوطن العربى، لافتًا إلى أنه كان من الممكن أن يستبدل الخريطة بأى كلمة أخرى فيها حرف الباء مكسور لكن تعمد أن يأت بالخريطة بهذا الشكل له هدف ، خاصة وأن الدليل كله يحتوى على صور عادية ، وتساءل لماذا تعمد وضع الخريطة بهذا الشكل.

وأكد أن هناك سرعة كبيرة فى توزيع الدليل على المدارس، منوهًا إلى أنه فوجئ فى خلال 3 أو 4 أيام تم توزيعه على جميع مدارس الفيوم شرق وغرب وإبشواى ويوسف الصديق ، على الرغم من أن هناك بعض هذه الإدارات مترامية الأطراف ، مشددا على أنه من الصعب جدا أو شبه المستحيل أن يتم السيطرة على توزيع الدليل داخل المدارس وخاصة أنهم فى المرحلة الابتدائية .

وتساءل “شكرى”، عن كيف يتم السماح بخريطة مثل هذه أن يتم تناولها فى البيوت المصرية وهومخالف للحقيقة والواقع ، مؤكدًا أن هناك خطة لتدمير العقول والسيطرة على عقول التلاميذ وإيهامهم أن حلايب وشلاتين لا تتبع مصر مشددا على أن ذلك موضوع خطير خاصة فى ظل سرعة انتشار الدليل .

وأضاف “شكرى”، أن مشكلة المشاكل أن هذا الدليل منحة من الشعب الأمريكي بما يعنى أن الشعب الأمريكى يشارك فى حدود مصر ووضعها ، متسائلا يجب أن نعرف الهدف من ذلك .

وتابع “شكرى”: يجب أن يتم محاسبة الجميع على هذا الدليل كيف تم توزيعه وبه خطأ فادح فى الخريطة ويجب أن يتم محاسبة جميع القيادات التعليمية بدءا من مدير الإدارة ثم وكيل الوزارة ثم رئيس الوزراء لأن انتشار هذا الموضوع بهذه السرعة فى جميع محافظات مصر لا نعرف الهدف منه ، وأكد أنه من الواضح أن هناك خطة ممنهجة لتغييب عقول المصريين من ناحية الحدود المصرية تحديدا .

فيما أكد أحمد أمين ”مدرس”، أنه عرف بالموضوع عن طريق أحد موجهى الدراسات الاجتماعة بإدارة غرب الفيوم التعلميية بالمصادفة، مطالبًا بضرورة أن يتم إجراء تحقيق موسع يشمل وزير التربية والتعليم، متسائلاً كيف سمح بتوزيع هذا الدليل وتدريسه أو وضعه فى دليل لغة عربية بدون أى مراجعة، بالإضافة إلى أننى أطالب بمراجعة جميع المنح الأمريكية والأوربية المتعلقة بالتربية والتعليم لأننا سنجد فيها فساد.

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