بالصور.. هذا ما نعرفه حتى الآن عن "جريمة النقاب" في أبوظبي

صرح مصدر مسؤول بإدارة "بوتيك مول" في جزيرة الريم في العاصمة أبوظبي، الذي شهد وقائع مقتل المرأة الأميركية بعد ظهر أمس الأول الاثنين، بأن الجريمة وقعت ما بين الساعة الثانية و15 دقيقة إلى الثانية و30 دقيقة، وكانت الضحية في زيارة إلى المول بغرض التسوق من سوبر ماركت "ويتروس".

تم إغلاق المصعد الكهربائي الذي استخدم في الجريمة

وبين المصدر حسب موقع 24 أن الضحية هي من سكان جزيرة الريم "أبراج الشاطئ" وجاءت للتسوق من السوبر ماركت الكائن بالمول والذي يبعد امتاراً قليلة عن بيتها، وبعدها ذهبت لاستخدام دورة المياه، حيث تبعها الجاني/ الجانية وقام بطعنها وأرداها قتيلة.

وأفاد المصدر بأن القاتل/القاتلة وأثناء دخوله إلى الحمام، أخذ من كشك المجلات، مجلة قام بعد ذلك باستخدامها في إخفاء السكين التي ارتكب بها جريمة القتل.

السوبر ماركت الذي قصدته الضحية بالمول التجاري

وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت أمس الثلاثاء عن وفاة سيدة أميركية الجنسية (مدرسة وأم لطفلين) إثر مشاجرة بحسب الشهود، وقعت داخل دورة مياه نسائية في أحد المولات التجارية بجزيرة الريم في أبوظبي، ليتم نقلها إلى مستشفى خليفة الطبي بحالة صحية حرجة لم تتمكن على إثرها من النجاة.

وتهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم الاتصال ببدالة امان 8002626 للإبلاغ عن أية معلومة تخص القضية وتفاصيلها وتساعد جهود التحقيق.

البناية التي تسكنها القتيلة

ردهة دورات المياه بالمول التجاري والتي سلكتها الجاني / الجانية