الزراعة : إنجاز 80% من مشروع قرية “الأمل” بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم الانتهاء من استكمال وإنجاز 80% من مشروع قرية “الأمل” بالإسماعيلية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من شباب الخريجين وصغار المزارعين.

وقال مصدر مسئول بالوزارة في تصريح اليوم “إنه يجرى العمل على قدم وساق لتأهيل واستكمال البنية التحتية، موضحا أن أرض المشروع سيتم طرحها على من تنطبق عليه الاشتراطات من خلال أسهم تساوى 5 أفدنة تحت إدارة الدولة، ومن خلال مدير تنفيذى يشرف على إدارتها كمزرعة إنتاجية تحقق أهداف الدولة فى إنتاج محاصيل رئيسية”.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تجهيز 200 فدان صوب، فيما يجرى استكمال 130 صوبة أخرى بإمكانيات وتقنيات عالية، مشيرا إلى أن الضوابط والاشتراطات حددت حق الانتفاع بالأسهم، وأن المستفيدين “أصحاب الأسهم” ليس لهم الحق فى الانسحاب من الشركة من تلقاء أنفسهم، ولكن من خلال قواعد تنظم إعادة توزيع الأسهم لصالح باقى الأعضاء وبالسعر الذى تحدده إدارة المشروع، منوها بأنه سيتم الإعلان عن المشروع قريبا ضمن مشروع المليون فدان التى سيتم توزيعها للاستزراع ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجية الزراعة 2030، والتى تنتهى عام 2018 باستزراع كامل المساحة.

وأضاف المصدر أن التصرف فى أراضى مشروع قرية الأمل سيكون وفقا لنظام إنتاجى وتسويقى متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، مبينا أنه سيتم اختيار مواقع هذا النمط فى المناطق الأقرب للكتلة السكنية ويعطى أولوية للأهالى فى المناطق المحيطة من خلال إدارة تطبق تعليمات الحكومة ومخطط محصولى يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج الزراعى من المحاصيل الإستراتيجية.

يذكر أن مشروع تملك الأراضى بقرية “الأمل” سيدار كأول شركة مساهمة لتملك الأراضى للشباب فى مصر بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التى سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعا لتفتيت الحيازات الزراعية، على أن يكون ذلك من خلال أسهم لكل شاب ضمن أراضى المشروع فى 11 منطقة بالصحراء الغربية وسيناء، وتقع القرية شرق البحيرات التابعة إداريا لمحافظة الإسماعيلية الواقعة شرق قناة السويس، والبالغة مساحتها نحو أربعة ألاف فدان.

أ ش أ