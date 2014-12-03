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محافظ كفر الشيخ : 100جهاز لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير 5% من الوحدات السكنية

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محافظ كفر الشيخ : 100جهاز لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير 5% من الوحدات السكنية محافظ كفر الشيخ : 100جهاز لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير 5% من الوحدات السكنية

احتفل فرع المجلس القومي لشئون الإعاقة بكفر الشيخ اليوم الأربعاء باليوم العالمي للمعاقين بحضور المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ والمهندس حافظ عيسوي السكرتير العالم وعلي عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن والمهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم وسامح مجاهد صحصاح مسئول المجلس القومي لشئون الإعاقة بكفر الشيخ وأشرف صحصاح عضو الإتحاد العام للغرف السياحية وعلي فايق مدير عام إدارة كفر الشيخ التعليمية وعدد كبير من التنفيذيين والشعبيين وأعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية التي قدمها ذوي الإعاقة ومنها مسرحية عن أجدادنا الفراعنة والتي حازت على المركز الأول على مستوى الجمهورية وقدم عماد حمدي قصيدة عن حب وتوالت القصائد في حب مصر من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ سيتم منح النصيب الأكبر من المحال التي سيتم إقامتها بشارع صبري القاضي غرب مدينة كفر الشيخ لذوي الإحتياجات الخاصة لتوفير لقمة عيش لهم.

وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهداً في المطالبة بالـ5% لذوي الإعاقة من الوظائف الحكومية ونراعي تمثيل ذوي الإعاقة في المجالس النيابية والمشاركة في الحياة الاجتماعية وتوفير كافة السبل لهم.

وأشار إلى أنه على الجميع الوقوف بجانهم وتوفير كافة الرعاية لهم، وانه تم توفير 100 جهاز لهم كأطراف صناعية وسيتم تسليم 100 جهاز نهاية الأسبوع القادم وتوفير الأدوية المتعددة لهم التي يحتاجونها.

وأضاف المحافظ أنه أعطى توجيهاته لتوفير الـ5% من إسكان الشباب لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الدرجات المالية الخاصة بهم.

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