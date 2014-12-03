مكافحة المخدرات تنجح فى ضبط 15 طن حشيش قادمة من المغرب‎

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الآونة الأخيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من رصد ومتابعة نشاط إحدى عصابات تهريب مخدر الحشيش تضم مصريين وليبين خططوا لجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من دولة المغرب عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن مركب صيد تحمل إسم ( ريناد ) وأن أفراد التشكيل مكون من كلٍ من :-

” أحمد رمضان محمد ” شهرته عمرو عبيد ، مصرى الجنسية ، مواليد 1983 ، قومسيونجى مراكب من أهالى برج مغيزل بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ ، والسابق ضبطه وإتهامه فى القضية رقم 1457 إدارى مطروح لعام 2014 ( جلب 19 طن لمخدر الحشيش) .

كم تم القبض على رويحه جبر جبر الصباغ ” مصرى الجنسية ، مواليد 1969 ، ومقيم دائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ، و خالد النويحى محمد الحسن ” ليبى الجنسية ، و حميدة سالم الحبونى ” ليبى الجنسية ، سن 50 ، و باسم عبده حسن ” مصرى الجنسية ، مواليد 1991 ، صياد ، ومقيم دائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ ، بلال مصطفى يوسف ” مصرى الجنسية ، مواليد 1986 ، صياد ، ومقيم محافظة البحيرة، و ياسر مصطفى عبده ” مصرى الجنسية ، مواليد 1974 ، صياد ، ومقيم دائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ ، و نجاح حمده حمده الإبيارى ” مصرى الجنسية ، مواليد 1996 ، ومقيم دائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ .

> وأضافت المعلومات والتحريات قيام طاقم المركب بالإبحار بها من ميناء رشيد بمحافظة البحيرة فى أوائل نوفمبر الماضى قاصدين السواحل المغربية لإستلام شحنة من مخدر الحشيش والعوده بها وإنزالها بالمياه الدولية عن طريق تسليمها إلى مراكب أصغر وإدخالها البلاد على دفعات وفى حالة فشل تلك الخطة يتم إنزالها إلى السواحل الليبية وإدخالها للبلاد المصرية عبر الحدود البرية الغربية .

> هذا وقد وجه محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفعيل أطر التعاون الدولى والتنسيق مع إدارات مكافحة المخدرات بدول الإتحاد الأوروبى بحوض البحر الأبيض المتوسط ( فرنسا – إيطاليا – أسبانيا ) وإمدادهم بكافة المعلومات والتحريات فى هذا الشأن لضبط المركب والشحنة والقائمين على تهريبها .

> وتم عرض الأمر على مكتب السيد المستشار النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية بالمياه الإقليمية المصرية، ومن خلال التنسيق مع ضابط إتصال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الموفد لدولة فرنسا بمركز ( سى كلاد ) لتفعيل أطر التعاون المثمر والبناء بشأن ما توافر لدى الإدارة من معلومات وما أكدته تحرياتها من الجانب الفرنسى والأسبانى والإيطالى ومركز (ماوك ) من رصد المركب ( ريناد ) بمياه البحر الأبيض المتوسط وتتبعها قبالة السواحل الليبية والتونيسية والجزائرية والغربية وتمكن طاقمها من إستلام الشحنة من المهربين المغاربة فى طريق العودة ، وأفادنا بتمكن السلطات الإيطالية من رصد المركب بالمياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الإيطالية وضبط كلٍ من ” أحمد رمضان محمد ” شهرته عمرو عبيد ، مصرى الجنسية ، مواليد 1983 ، قومسيونجى مراكب من أهالى برج مغيزل بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ ، وباسم عبده حسن ” مصرى الجنسية ، مواليد 1991 ، صياد ، ومقيم دائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ ، و بلال مصطفى يوسف ” مصرى الجنسية ، مواليد 1986 ، صياد ، ومقيم محافظة البحيرة، و نجاح حمده حمده الإبيارى ” مصرى الجنسية ، مواليد 1996 ، ومقيم دائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ ، و محمود محمد محروس ” مصرى الجنسية ، مواليد 1987 ، ومقيم الإسكندرية ، وأحمد جمعة على ” مصرى الجنسية ، مواليد 1986 ، ومقيم كفرالشيخ، و محمود أحمد أحمد الديب ” مصرى الجنسية ، مواليد 1987 ، ومقيم الإسكندرية ، وسيد محمد محمد ” مصرى الجنسية ، مواليد 1987 ، ومقيم الإسكندرية ،و محمود محمد أحمد ” مصرى الجنسية ، مواليد 1986 ، ومقيم كفرالشيخ .

> وأسفر تفتيشها عن ضبط شحنة من مخدر الحشيش المغربى بلغت ( خمسة عشر طناً )،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على المستشار النائب العام وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى أفراد التشكيل العصابى بجمهورية مصر العربية .