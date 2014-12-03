بلاغ للنائب العام ضد المسئولين عن مداخلة مبارك على “صدى البلد”

تلقى النائب العام المستشار هشام بركات، بلاغًا من هشام إبرهيم المحامى طالب من خلاله بمحاسبة المسئولين عن مداخلة مبارك على قناة صدى البلد.

وقال هشام، فى بلاغه إن المسجون محمد حسنى مبارك والمحبوس علي ذمة قضايا بعمل مداخلة هاتفية مع الاعلامى أحمد موسي بقناة صدي البلد بعد حكم البراءة وهذا بالمخالفة لقانون لائحة السجون حيث أنه مقيد الحرية بالإضافة إلي ذلك سخر من حكم محكمة اول درجة كما قام المتهمون مقيدو الحرية والمحبوسون علي ذمة القضية وعلي ذمة قضايا اخري بالتصوير مع محاميهم وذويهم.

وأضاف هشام فى بلاغه، أن تلك المداخلة استفزت الرأي العام بعد حكم البراءة مما ساعد في نزول أهالي الشهداء واستغلال الجهات الخارجية للحدث لإشعال الموقف.

وطالب هشام فى بلاغه، النائب العام باتخاذ اللازم قانونًا ضد كل من خالف القانون وعلي رأسهم الذي سمح باستخدام المتهم محمد حسنى مبارك لهاتف المحمول.