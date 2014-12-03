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«هيومان رايتس ووتش» تدين الحكم على 188 من أنصار «مرسي»

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اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأربعاء، أن الحكم على 188 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالإعدام «ظالم» معتبرة أن «المحاكمات الجماعية» المتكررة في تثير تساؤلات حول «استقلالية القضاء».

وصرحت سارة ليا ويتسن، مديرة المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، في بيان، بأن «الأحكام الجماعية بالإعدام تفقد القضاء المصري سريعًا أي استقلالية كان قد يتمتع بها».

وأضافت: «يجب ألا يرسل أحد إلى المشنقة في محاكمات ظالمة بشكل واضح».

وتابع البيان: «عوضًا عن دراسة الإثباتات ضد كل شخص، يدين القضاة المتهمين بشكل جماعي بلا اعتبار لمعايير المحاكمة العادلة»، على حد تعبير البيان.

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