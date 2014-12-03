السيسي : 50 ألف مدني يشاركون رجال الجيش في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن المشروعات الكبرى التي تنفذها القوات المسلحة توفر أيضًا مصدرًا للرزق للمدنيين.

وأضاف السيسي على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات في مجمع الجلاء للقوات المسلحة و عبر الفيديو كونفرانس أن هناك نحو 50 ألف عامل مدني يشاركون رجال القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات التنموية و الخدمية في ربوع مصر.

وأوضح الرئيس السيسي أن القوات المسلحة بمساعدة الشركات المدنية تحول مصر لخلية عمل حيث يصل عدد العاملين في هذه المشروعات من الجانبين العسكري و المدني نحو مليون عامل.

وكان السيسي قد افتتح اليوم مجموعة من المشروعات في مجمع الجلاء للقوات المسلحة من بينها مستشفى طبي و فندق سياحي فاخر.

أ ش أ