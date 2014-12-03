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البورصة تربح 3.8 مليار جنيهًا ومؤشرها يرتفع 1.28% بختام التعاملات

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البورصة تربح 3.8 مليار جنيهًا ومؤشرها يرتفع 1.28% بختام التعاملات البورصة تربح 3.8 مليار جنيهًا ومؤشرها يرتفع 1.28% بختام التعاملات

البورصة المصرية

 

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها القوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء ، مدعومة باستمرار عمليات الشراء المكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية وعودة المستثمرين العرب للشراء مع تعافي بورصات الخليج ، فضلا عن الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات والتوقعات المتفائلة للاقتصاد الكلي.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 517.4 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 802 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30″ بنسبة 1.28 في المائة ليبلغ مستوى 9304.98 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.05% ليبلغ مستوى 628.69 نقطة، شملت ارتفاعات مؤشر”إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.53% ليصل إلى مستوى 1140.04 نقطة.

وفى ختام التعاملات سجلت أسهم 101 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار اسهم 52 شركة وحافظت 30 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.

أ ش أ

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