العبادي: نتطلع إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي في حربنا ضد داعش

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، إن بلاده تتطلع إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي في حربه ضد “داعش”، فيما عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، عن الاستعداد الكامل لدعم العراق.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن “العبادي التقى في بروكسل اليوم موغريني،” موضحا أنه “تم بحث العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب بحث التطورات السياسية والأمنية في العراق خلال اللقاء”.

ويأتي اللقاء على هامش المؤتمر الدولي للدول الشريكة في التحالف ضد تنظيم “داعش”، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يشارك فيه وزراء خارجية ومسؤولين كبار آخرين يمثلون أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية.

وقال العبادي، إن “العراق يقاتل داعش بالنيابة عن جميع دول العالم”، مضيفا: “إننا نتطلع إلى مساعدة دول الاتحاد الاوروبي في حربنا ضد داعش في مجالات التسليح والتدريب والمعلومات، والى دعم دولي في عملية إعادة النازحين إلى مدنهم المحررة وإعادة بنائها وأعمارها”، حسبما جاء في البيان.

من جهتها أشارت المسؤولة الأوروبية إلى “الاستعداد الكامل في دعم العراق بمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وكل ما يحتاج إليه في مجالات البناء والإعمار”، وفق البيان.

كما أشار البيان، إلى أن “العبادي التقى بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعددا من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر”، إلا أنه لم ينشر أية معلومات عن مضمون اللقاء.

وتشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، اجتماعا لدول التحالف الدولي ضد الإرهاب برئاسة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومشاركة عدد من المسؤولين ووزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في التحالف؛ بهدف تقييم أداء التحالف خلال الفترة السابقة وبحث إمكانية تسريع وتيرة دعم العراق في تصديه للإرهاب، وتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتوفير الدعم اللوجستي والتسليحي للقوات العراقية، بحسب الربيعي.

ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع لـ “داعش”، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو الماضي قيام ما أسماها “دولة الخلافة”، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.