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النائب العام يكلف نيابة شرق بالتحقيق في بلاغ يتهم “أبو النجا وعطية” بالتخابر

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النائب العام يكلف نيابة شرق بالتحقيق في بلاغ يتهم “أبو النجا وعطية” بالتخابر النائب العام يكلف نيابة شرق بالتحقيق في بلاغ يتهم “أبو النجا وعطية” بالتخابر

المستشار هشام بركات النائب العام

 

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي هشام ابراهيم، ضد الممثل خالد أبو النجا والمطرب محمد عطية ، بدعوى إهانتهم المؤسسة العسكرية، والتحريض للتظاهر ضد الرئيس.

ذكر البلاغ الذى حمل الرقم 24604 عرائض النائب العام، ان ابو النجا قام بالتحريض ضد المؤسسة العسكرية، بحجة اعتراضه على تطهيرها سيناء من الإرهاب الأسود، داعياً الشعب إلى التظاهر ضد رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، بالمخالفة للقانون.

وأضاف البلاغ ان المطرب محمد عطية، نزل إلى ميدان التحرير للتظاهر ضد براءة الرئيس الأسبق مبارك ، بالمخالفة للقانون، مدعياً قيامه بالتنسيق مع أجهزة استخبارات أجنبية، عن طريق منظمات حقوقية، بهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن.

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