جنح الأربعين تقضي بحبس رئيس جامعة السويس شهر وعزله للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

قضت محكمة جنح الاربعين بالسويس ، ظهر اليوم ، بعزل رئيس جامعة السويس من منصبه، والحبس شهر، لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لصالح دكتور لغة عربية صادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية، مع تغريم رئيس الجامعة 5001 كتعويض مؤقت للمدعى عليه، و1000 جنيه كفاله، صدر الحكم برئاسة المستشار احمد منير رئيس المحكمة، وبسكرتارية شعبان محمد قاسم.

وأوضحت أمال إسماعيل المحامية التى حصلت على الحكم، ان موكلها المدعى عليه الدكتور أ. أ مدرس اللغه العربية قسم نحو، واجه تعسفا وظلما فى تعيينه، وقام رئيس الجامعة د. ماهر مصباح بتخطيه وتعيين اخر بدلا منه فى وظيفه مدرس لغه عربية بكلية التربية بجامعة السويس، على الرغم من احقيته فى الوظيفه.

ورفع المدعى عليه دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، فاصدرت الحكم القضائى رقم 12700 لسنه 17 ق قضاء ادارى الاسماعيلية، بتاريخ 18 فبراير 2014 يلزم رئيس الجامعة بتعيينه فى وظيفه مدرس لغه عربية بكلية التربية جامعة السويس.

إلا أن ادارة الجامعه رفضت تنفيذ الحكم، وباعادة الامر للقضاء مجددا قضت محكمة الجنح فى القضية رقم 4288 جنح فيصل لسنه 2014، بالحكم السابق وتغريبه 5001 جنيه تعويض مؤقت، و1000 جنيه كفاله.