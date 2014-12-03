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أمن الجيزة يضبط 5 قطع سلاح ناري و 20 قضية مخدرات و 3207 مخالفة مرورية

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أمن الجيزة يضبط 5 قطع سلاح ناري و 20 قضية مخدرات و 3207 مخالفة مرورية أمن الجيزة يضبط 5 قطع سلاح ناري و 20 قضية مخدرات و 3207 مخالفة مرورية

أرشيفية

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية المكبرة وتتمكن من ضبط “5″ قطع سلاح ناري و”20″ قضية مخدرات و”3207″ مخالفة مرورية وتنفيذ “577″ حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة استمرارًا لمواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإعادة الإنضباط إلى الشارع عن ضبط طبنجتين و”3″ فرد خرطوش و”4″ طلقة مختلفة الأعيرة و”4″ قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 20 قضية فى مجال ضبط قضايا المخدرات وتنفيذ “577″ حكما قضائيًا متنوعًا، فضلا عن ضبط “3207″ مخالفة مرورية متنوعة.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

أ ش أ

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