شكري يلتقي نظيره الروسي في الخرطوم

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، على هامش الدورة الثانية للمنتدى العربي الروسي، الذي يعقد في الخرطوم خلال الفترة من 2 - 4 ديسمبر الجاري.

تناول الوزيران تطورات العلاقات الثنائية والعربية الروسية، في ضوء عقد الدورة الثانية للمنتدى العربي الروسي، فضلا عن العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، إن الوزيرين بحثا بشكل مفصل مسار تطور العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وبحثا التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القادمة للقاهرة، كما تناولا الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.