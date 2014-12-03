دفاع متهمي «أحداث روض الفرج»: محضر التحريات وصمة عار

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدي، الاستماع لمرافعات الدفاع بشأن محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل «هارب»، بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ووصف عضو بالدفاع محضر تحريات القضية بأنه وصمة عار فى جبين ضباط قسم روض الفرج، فى الوقت الذى دفع خلاله ببطلان محضر التحريات نظرا لما جاء به من عوار قانونى لا يقع فيه عسكرى خدمة يحرر محضرا - على حد قوله- كما دفع بكيدية الاتهامات وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى.

كما قدم الدفاع دفعا آخر ببطلان محضر جمع الاستدلالات بالضبط، لإغفاله إجراء جوهريا وهو عملية القبض من مجهول وعديم الهوية طبقا لنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية.

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى.