أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

دفاع متهمي «أحداث روض الفرج»: محضر التحريات وصمة عار

  • مصر
  • 11
Google+ Print

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدي، الاستماع لمرافعات الدفاع بشأن محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل «هارب»، بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ووصف عضو بالدفاع محضر تحريات القضية بأنه وصمة عار فى جبين ضباط قسم روض الفرج، فى الوقت الذى دفع خلاله ببطلان محضر التحريات نظرا لما جاء به من عوار قانونى لا يقع فيه عسكرى خدمة يحرر محضرا - على حد قوله- كما دفع بكيدية الاتهامات وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى.

كما قدم الدفاع دفعا آخر ببطلان محضر جمع الاستدلالات بالضبط، لإغفاله إجراء جوهريا وهو عملية القبض من مجهول وعديم الهوية طبقا لنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية.

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية