أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 321 هارب و1232 مخالفة مرورية بالسويس

Google+ Print
ضبط 321 هارب و1232 مخالفة مرورية بالسويس ضبط 321 هارب و1232 مخالفة مرورية بالسويس

حملة مرورية بالسويس

أعلنت مديرية أمن السويس، ظهر اليومالأربعاء، نجاح حملة أمنية أستمرت 3 أيام تمكنت خلالها ضباط المباحث الجنائية من ضبط عدد كبير من الهاربين من المخالفات المرورية وأسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية من ضبط 1232 مخالفة مرورية وضبط 49 دراجات بخارية “بدون لوحات معدنية ” أثناء تمشيط منطقة الأتكه – دائرة قسم شرطة عتاقه وضبط 9 قضيه تموينية متنوعة و31 دراجة بخارية ” بدون لوحات معدنية ” على مستوي المحافظة.

وتم ضبط ” م . أ ” 30 عاطل وبحوزته سلاح ناري ” فرد خرطوش ” ، كما تم ضبط 321 هارب من تنفيذ أحكام قضائية حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا