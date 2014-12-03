ضبط 321 هارب و1232 مخالفة مرورية بالسويس

أعلنت مديرية أمن السويس، ظهر اليومالأربعاء، نجاح حملة أمنية أستمرت 3 أيام تمكنت خلالها ضباط المباحث الجنائية من ضبط عدد كبير من الهاربين من المخالفات المرورية وأسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية من ضبط 1232 مخالفة مرورية وضبط 49 دراجات بخارية “بدون لوحات معدنية ” أثناء تمشيط منطقة الأتكه – دائرة قسم شرطة عتاقه وضبط 9 قضيه تموينية متنوعة و31 دراجة بخارية ” بدون لوحات معدنية ” على مستوي المحافظة.

وتم ضبط ” م . أ ” 30 عاطل وبحوزته سلاح ناري ” فرد خرطوش ” ، كما تم ضبط 321 هارب من تنفيذ أحكام قضائية حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.