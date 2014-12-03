أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيسي : يجب تحقيق المعادلة الصعبة بـ “منتج جيد وتكاليف بسيطة”

Google+ Print
السيسي : يجب تحقيق المعادلة الصعبة بـ “منتج جيد وتكاليف بسيطة” السيسي : يجب تحقيق المعادلة الصعبة بـ “منتج جيد وتكاليف بسيطة”

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المعادلة الصعبة التى نحتاجها هى أن ننتج منتج جيد بتكالف بسيطة، موضحًا أن المشروعات التى تم افتتاحها اليوم الأربعاء ونفذتها القوات المسلحة، كان من الممكن أن تتكلف أرقامًا ضعف المبالغ المعلنة، إلا أنه كان يتدخل شخصيًا فى التكاليف المالية الخاصة بكل مليم يصرف فى هذه المشروعات سواء خلال فترة عمله وزيرًا للدفاع أو بعد توليه مسئولية رئاسة الجمهوية.

وأشار إلى أنه يتابع كل الأمور المالية مع كافة الوزارات والمصالح الحكومية، منوهًا إلى أن الجيش نفذ فى فترة خدمته نحو 2000 مشروع، وكان خلالها يخصص توقيتًا من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحا لمتابعة التكاليف الخاصة بتلك المشروعات بشكل يومي، قائلا، “فيه معدات بالمستشفى المفتتحة اليوم بثلث تكلفتها”.

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة أن نعمل لبلدنا أفضل الأعمال بأقل التكاليف، وأن كل المشروعات التى سيتم تنفيذها سوف يتم ضغط تكلفتها المالية، لأن المعادلة الصعبة التى نحتاجها هي “منتج جيد بتكاليف بسيطة”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب

مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب

مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب

مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب