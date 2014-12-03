السيسي : يجب تحقيق المعادلة الصعبة بـ “منتج جيد وتكاليف بسيطة”

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المعادلة الصعبة التى نحتاجها هى أن ننتج منتج جيد بتكالف بسيطة، موضحًا أن المشروعات التى تم افتتاحها اليوم الأربعاء ونفذتها القوات المسلحة، كان من الممكن أن تتكلف أرقامًا ضعف المبالغ المعلنة، إلا أنه كان يتدخل شخصيًا فى التكاليف المالية الخاصة بكل مليم يصرف فى هذه المشروعات سواء خلال فترة عمله وزيرًا للدفاع أو بعد توليه مسئولية رئاسة الجمهوية.

وأشار إلى أنه يتابع كل الأمور المالية مع كافة الوزارات والمصالح الحكومية، منوهًا إلى أن الجيش نفذ فى فترة خدمته نحو 2000 مشروع، وكان خلالها يخصص توقيتًا من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحا لمتابعة التكاليف الخاصة بتلك المشروعات بشكل يومي، قائلا، “فيه معدات بالمستشفى المفتتحة اليوم بثلث تكلفتها”.

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة أن نعمل لبلدنا أفضل الأعمال بأقل التكاليف، وأن كل المشروعات التى سيتم تنفيذها سوف يتم ضغط تكلفتها المالية، لأن المعادلة الصعبة التى نحتاجها هي “منتج جيد بتكاليف بسيطة”.

أ ش أ