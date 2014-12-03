والي : إلغاء ترخيص دار رابح للأيتام وإلحاق البناء بدار أخرى

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلغاء ترخيص دار رابح للأيتام التابعة لجمعية أصدقاء التجمع الخامس بناء على نتيجة فحص أعمال الجمعية والذي آتى ضمن تقييم الوزارة لدور الأيتام على مستوى الجمهورية وأثبتت وجود مخالفات مالية وإدارية فنية.

وأوضحت الوزيرة – في تصريحات صحفية لها اليوم – أن الوزارة قامت منذ ما يزيد على شهر بفحص أعمال جمعية أصدقاء التجمع الخامس التابع لها دار رابح للأيتام والذي أسفر عن جود عدة مخالفات انتهت إلى إصدار قرار إلغاء ترخيص الدار وسحب الأبناء وإلحاقهم بدار أخرى.

وأشارت إلى استجابة الوزارة لطلب رئيس مجلس إدارة الجمعية بتشكيل لجنة أخرى لفحص أعمال الجمعية يأتي في إطار الالتزام بالقانون ومزيد من الشفافية في التعامل مع المجتمع المدني رأت الوزارة أنه ليس هناك ما يمنع من إعطاء فرصة الجمعية في تشكيل لجنة أخرى موسعة لبحث إيجاد جميع الجوانب (وتم تشكيل اللجنة بتاريخ 16/11/2014) التي انتهت من الفحص المالي والإداري والفني للجمعية موثقا بالمستندات المؤيدة لرأي الوزارة والتي سيتم رفعها للنيابة العامة.

وكانت الوزارة قد قامت منذ فترة بتشكيل فرق عمل لتقييم أداء جميع مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية ومنها دور رعاية الأيتام وفق معايير للجودة التي وضعتها الوزارة للقضاء على موروث قديم وثقيل بهذه الدور رأت معها الوزارة أهمية التدخل السريع والفوري حيال آي مخالفات ولن يوجد تهاون مع أي تقصير بهذه الدور في حالة وجود تجاوزات.

أ ش أ