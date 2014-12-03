فيديو.. فنان مصري شهير يتسول في شوارع القاهرة

قال الإعلامي المصري جابر القرموطي، إن الكاتبة الصحفية سحر صلاح الدين، التقت بشخص يتسول منها في ميدان التحرير، وتبين فيما بعد أنه فنان كبير جدا، شارك في أدوار مع الفنانة الراحلة سعاد حسني وليلي علوي ودوره الاشهر كان في "القاهرة 30"، لافتا إلى أن هذا الفنان هو عبدالعزيز مكيوي.

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "أون تي في"، أنه لا يعلم سبب ترك نقابة الممثلين هذا الفنان يتسول في الطرقات، مشيرا إلى أن أحد الفنانين "باع عفش بيته"، بسبب المرض وهناك العديد من الفنانين يعانون من المرض والفقر.



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