بدء مؤتمر الشفافية الدولية بـ«الصحفيين»

بدأ مؤتمر إعلان مدركات مؤشر الفساد العالمي، الذي تصدره سنويًا منظمة الشفافية الدولية، لتقييم أداء أكثر من 177 دولة عربية وأجنبية في مجال مكافحة الفساد وإصلاح التشريعات للحد من ظاهرة الفساد وذلك من خلال استطلاعات رأي لعدد كبير من الخبراء في القطاع العام والخاص.

ويشارك في تنظيم المؤتمر المقام بنقابة الصحفيين، الأربعاء، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، ومنظمة الشفافية الدولية، ومؤسسة مصريين بلا حدود،

ويتناول المؤتمر نتائج مصر في المؤشر وتحليل لهذه النتيجة، كما يتضمن الإعلان عن الدرجة والمرتبة التي تتخذها مصر هذا العام ومدي التقدم في عام 2014 مقارنة بالعام الماضي في مجال مكافحة الفساد، كما سيتضمن المؤتمر عرضًا لفيلم يوضح طبيعة وآلية عملية المؤشر بشكل واضح وبسيط.

ويتحدث في المؤتمر مجموعة من الخبراء في مجال مكافحة الفساد منهم الدكتور ماجد عثمان، حجاج نايل، وسام الشريف، إلى جانب كلمة منسقة منظمة الشفافية في الشرق الأوسط لمياء كلاوي.