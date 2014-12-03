أمن القاهرة يعلن آخر الاستعدادات التنظيمية لتأمين مباراة الأهلى وسيوي سبورت

أعلنت مديرية أمن القاهرة آخر الاستعدادات التنظيمية والتأمينية في إطار الخطة الأمنية والمرورية الشاملة استعدادا لإقامة مباراة ناديي “الأهلى وسيوى سبورت الإيفواري” في إطار نهائي بطولة الكونفيدرالية، والتي ستقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وقال اللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة – في تصريحات له اليوم الأربعاء – إن “الخطة تستهدف راحة الجماهير من خلال تحقيق سهولة وسيولة مرورية للوصول لمنطقة الاستاد وصولا للمدرجات”، مشيرا إلي أنه تم عقد عدة لقاءات مع جميع الأجهزة المعنية بتنظيم المباراة لضمان خروجها بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة مصر.

وأوضح أنه لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي التذاكر فقط، على أن تكون مختومة بخاتمي اتحاد كرة القدم ومباحث الأموال العامة بالإضافة إلى خاتم النادي الأهلي، مع ضرورة حمل تحقيق الشخصية “بطاقة الرقم القومي”، مشددا على أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بدخول الاستاد بدون التذكرة وتحقيق الشخصية.

وأضاف أنه “تقرر فتح منافذ لبيع تذاكر المباراة من مقري النادي الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى نفاذ العدد المطروح، وفـتح أبواب الاستاد من الساعة (12) ظهرا وغلقها فور اكتمال العدد المقرر وتخصيص مدرجات الدرجة الأولى يمين (سفلي) لجماهير الفريق الضيف، على أن يكون دخولهم من خلال البوابة المستحدثة المقابلة لمسجد (آل رشدان) وتخصيص مدرجات الدرجة الأولى يسار (سفلي) والدرجة الثالثة يسار والدرجة الثانية لجماهير النادي الأهلي.

ونبه مدير أمن القاهرة على أنه سيتم إخضاع كافة السيارات والأفراد التي سيصرح لها بدخول الاستاد لإجراءات تفتيش دقيقة بواسطة البوابات الإلكترونية وخبراء المفرقعات ضمانا لعدم دخول أية ممنوعات، مؤكدا على زيادة عدد البوابات الإلكترونية لتسهيل دخول الجماهير مع تخصيص بوابات لدخول العائلات.

ولفت إلي أنه تم التنسيق مع هيئة النقل العام لتخصيص حافلات لنقل الجماهير من بعض الميادين العامة إلي الاستاد والعكس، مشيرا إلي أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بانتظار السيارات بالمنطقة المحيطة بالاستاد.

وأكد اللواء الدمرداش أن محيط الاستاد وجميع مداخله ومخارجه والطرقات الداخلية بالإضافة للمدرجات مراقبة بكاميرات تليفزيونية عالية الجودة لرصد أية مخالفات قد تحدث واتخاذ اللازم قانونا بشأنها، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يسمح باصطحاب الجمهور لأية ممنوعات مثل (محدثات الصوت من البمب والصواريخ والألعاب النارية – الشماريخ – علب البيروسول – علب الكبريت الصحف – زجاجات المياه المعدنية – زجاجات وعلب المياه الغازية الصفيح)، على أن يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون.

وناشد مستخدمي محاور الفنجري من النصر حتى العروبة وشارع غرب الاستاد من امتداد رمسيس حتى مسجد آل رشدان بعدم استخدام تلك المحاور حيث لن يسمح بدخولها من الساعة الواحدة ظهر يوم المباراة إلا لحاملي تذاكر ودعوات المباراة.

وأهاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بجماهير مصر العظيمة الالتزام بالتعليمات الأمنية والتعاون مع أجهزة الأمن ومنظمي المباراة بالإضافة للتشجيع المثالي بعيدا عن التعصب، حتى تخرج المباراة بالشكل الحضاري اللائق.

أ ش أ