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محافظ القليوبية يجتمع بالوفد التونسى لتبادل الخبرات فى مجال تدوير المخلفات‎

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محافظ القليوبية يجتمع بالوفد التونسى لتبادل الخبرات فى مجال تدوير المخلفات‎ محافظ القليوبية يجتمع بالوفد التونسى لتبادل الخبرات فى مجال تدوير المخلفات‎

جانب من الاجتماع

بحث المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة، مع الوفد التونسي رفيع المستوى، إمكانية تطوير منظومة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة، وتبادل الخبرات والمقترحات حول كيفية تنفيذ خطة المنظومة.

وناقش الوفد، إمكانية إدماج عمال النظافة في كيانات رسمية عن طريق نقابتهم لضمهم للمنظومة المتكاملة للنظافة وتدوير المخلفات الصلبة، والمزمع إقامتها في مدينتي الخانكة والخصوص، والتي من المقرر إفتتاحها الأحد المقبل.

وأكد المحافظ، تطلع المحافظة لإصدار تشريعات جديدة من خلال البرلمان الجديد، بعد أن تتم الإنتخابات التشريعية للنهوض ببلادنا وأن الإدارة المحلية والنهوض بها يعد الركيزة الأساسية للإصلاح في .

وتم عرض فيلما وثائقيا عن القليوبية وأهم معالمها وأبدوا إعجابهم الشديد بالمحافظة وبالحفاوة التي إستقبالهم من المسئولين بالمحافظة وقدموا الدعوة للمحافظ لزيارة تونس قريبا.

وكان على رأس الوفد أبيب حامد محافظ مدينة تونس، وبهاء الدين بكاري محافظ مدينة إريانا، كما ضم الوفد رئيس هيئة نظافة تونس، وممثل عن وزارة التنمية المستدامة التونسية، وممثلين عن سويب نت تونس، وبحضور خبير دولي في مجال المخلفات الصلبة.

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