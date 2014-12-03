أمن القاهرة يضبط عناصر إخوانية وبحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش بمنطقة الزيتون

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط مثيري الشغب من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والتي تسعى إلى الإخلال بالأمن العام وزعزعة الاستقرار الأمني.

فقد تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط المدعو “سامي إسماعيل أحمد بدورة – 48 سنة – مورد طوب”، ومقيم دائرة القسم وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة عين شمس، رئيس شعبة الإخوان الإرهابية بمنطقة الزيتون والسابق اتهامه في قضيتين “تجمهر وتظاهر” وبحوزته “سلاح ناري، فرد خرطوش عيار 12 مم طلقة من ذات العيار، 10 زجاجات مولوتوف، 2 جركن بنزين، لافتة مدون عليها الشهيد عبدالرحمن جودة طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس، علامة رابعة”.

وبمناقشته اعترف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، واستخدامه المضبوطات في التعدي على قوات الأمن.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى الإطار ذاته، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس بالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة للعمليات الخاصة من ضبط كل من “محمد نصر الدين محمود محمد – 27 سنة – سائق”، ومقيم دائرة القسم، وشقيقه “عمر – 35 سنة – مهندس” ومقيم ذات العنوان، بحوزتهما بندقية خرطوش عيار 12 مم، 14 طلقة من ذات العيار، طبنجة بلجيكي عيار 9 مم، 12 طلقة من ذات العيار.. وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بالتنظيم والحشد لمظاهرات الجماعة الإرهابية والتحريض على العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم وإحالتهم للنيابة.

أ ش أ