زعزوع يلغي ترخيص 18 مركبة سياحية .. ويضع 9 سائقين على القائمة السوداء

قرر وزير السياحة هشام زعزوع إلغاء ترخيص 18 مركبة سياحية لقيادتها بواسطة سائق غير مسجل بوزارة السياحة، ووضع 9 سائقين بالقائمة السوداء لارتكابهم مخالفات وثبوت تعاطيهم مخدرات وتعمد فصل جهاز محدد السرعة، وشطب سائق لتعمد فصل الجهاز محدد السرعة ووضعه على القائمة السوداء، وشطب سائق لثبوت تعاطيه المخدرات وتعمده فصل جهاز محدد السرعة ووضعه على القائمة السوداء.

يأتي ذلك في إطار حملات التفتيش المفاجئ المتواصلة التي تقوم بها وزارة السياحة على المركبات السياحية من خلال وحدة الفحص الفني المتنقلة وذلك لضبط منظومة النقل السياحي والحد من حوادث الطرق.

كانت حملات التفتيش المفاجئ التي تمت مؤخرا قد استهدفت طريق “مصر- الإسكندرية” الصحراوي، ونتج عنها فحص عدد 24 مركبة سياحية متنوعة، وقد أثبتت نتائج الفحص أن 19 سيارة وجدت عليها بعض الملاحظات السياحية والفنية، في حين أن 5 سيارات ثبت صلاحيتها السياحية والفنية لمزاولة النشاط.

كما أسفرت نتيجة الفحص أن أربعة سائقين من الـ 24 سائقا الذين تم فحصهم ثبت التزامهم بالضوابط الموضوعة ومقيدين بسجلات الوزارة، بينما ثبت مخالفة 20 سائقا للضوابط وتراوحت المخالفات ما بين عدم قيد السائق بسجلات الوزارة، ثبوت تعاطي المخدرات، فصل جهاز محدد السرعة.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة مصطفى عبد اللطيف إن “الوزارة قد تعاقدت في وقت سابق مع مجمع خدمات الشرطة “الفحص الإلكتروني لسيارات السياحة” لوضع منظومة لتنفيذ وتشغيل وحدة فحص متنقلة للتفتيش المفاجئ على المركبات السياحية وقائديها من خلال تجهيز سيارة متنقلة مزودة بالتجهيزات والمعدات وذلك بهدف التأكد من صلاحية المركبة سياحيا وفنيا لمزاولة النشاط والتأكد من توافر أجهزة القيادة الآمنة بها، التزام سائق المركبة بضوابط التشغيل وبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه”.

أ ش أ