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هل تنام جميلة الأرض ماهلاغا جابري المكياج؟

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هل تنام جميلة الأرض ماهلاغا جابري المكياج؟ هل تنام جميلة الأرض ماهلاغا جابري المكياج؟

الأربعاء 03-12-2014 15:50

ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها العارضة الإيرانية ماهلاغا جابري صور سلفي لها قبل النوم وتحديداً من الفراش.
وهذه الصورة هي آخر واحدة وضعتها على الإنسغرام الخاص بها


وبعدها انهالت التعليقات حول ما إذا كانت هذه العارضة صاحبة لقب أجمل نساء الأرض تنام بالمكياج خوفاً من ظهور صورة لها من دون مكياج.
يذكر أن العارضة التقطت هذه الصورة في الفراش حيث يظهر المكياج بوضوح على بشرتها من تغطية وجهها بكريم أساس مع وضع الأي لاينر والرموش أيضاً من أحمر شفاه بلون طبيعي - عاري.
فما رأيك أنت بالموضوع؟

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سيدتي