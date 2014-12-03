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محافظ القاهرة : معارض لاحتياجات المواطن بسعر التكلفة في سوق الترجمان

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محافظ القاهرة : معارض لاحتياجات المواطن بسعر التكلفة في سوق الترجمان محافظ القاهرة : معارض لاحتياجات المواطن بسعر التكلفة في سوق الترجمان

محافظ القاهرة – جلال مصطفى السعيد

قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة إقامة عدد من المعارض للسلع المختلفة بسوق الترجمان لتنشيط حركة البيع بالسوق بأسعار تنافسية أقل من السوق الخارجي وبسعر التكلفة بالتعاون بين المحافظة وعدد من الجمعيات الفئوية تحت إشراف ومراقبة مديريات الطب البيطري والتموين لضمان جودة المنتجات المعروضة من اللحوم، والدواجن، وخضروات وفاكهة، وسلع غذائية ومنظفات، وملابس جلدية، وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية ولمبات موفرة بسعر أقل من السوق الخارجي وذلك لمدة ثلاثة شهور.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية، الدكتورة سعاد الخولي مدير مديرية الطب البيطري، الأستاذ عصام برهام مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ود. إبراهيم العسقلاني مدير مديرية ، وعدد من ممثلي الجمعيات الفئوية بالقاهرة، فضلا عن عدد من قيادات المحافظة.

ووجه المحافظ اللواء إبراهيم عبد الهادي المدير التنفيذي لسوق الترجمان بسرعة إعداد الأماكن المخصصة لإقامة المعارض وتزويدها بالتيار الكهربائي اللازم للثلاجات والمبردات مع زيادة الإنارة العامة بالمنطقة واستكمال عمل المظلات بها وتوفير كافة سبل الراحة مع التأكد من عمل العشر دورات المياه التي تم تزويد الموقع بها بكفاءة مع اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على المعروضات خلال فترة الغلق.

أ ش أ

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