دفاع متهمي “شغب روض الفرج” : محضر التحريات وصمة عار على ضباط الشرطة

وصف دفاع متهمى ” أحداث شغب روض الفرج “، محضر تحريات القضية بأنه وصمة عار فى جبين ضباط قسم روض الفرج ، ودفع ببطلان محضر التحريات، نظراً لما جاء به من عوار قانونى لا يقع فيه عسكرى خدمة يحرر محضر -على حد قوله – ، كما دفع بكيدية الاتهامات وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى.

وتابع الدفاع خلال مرافعته بالدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات الضبط لإغفال إجراء جوهرى ، وهو عملية القبض من مجهول وعديم الهوية طبقا لنص المادة 7 من قانون الاجراءات الجنائية ، هذا القبض باعتباره إجراء جوهرى ، ووصف الدفاع هذا القبض بأنه باطل ومحضر إستدلالات باطل وتحقيقات نيابة عامه غير محايدة وشهود معظمهم سوابق.

يأتي ذلك أثناء سماع، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، اليوم الاربعاء ، لمرافعة الدفاع بمحاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل”هارب” بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس الماضى.